Sancaktepe'de Trafik Polisine Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sancaktepe'de Trafik Polisine Saldırı Olayı

Sancaktepe'de, 24 Aralık tarihinde gerçekleşen olayda, "dur" ihtarına uymayan motosikletli kurye ve ailesinden 3 kişi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kasksız bir şekilde 34 KAJ 475 plakalı motosiklet kullanan kurye Eren G.'ye dur ihtarında bulundu.

Kovalamaca ve Saldırı

Kurye, durmaması üzerine ekipler tarafından takip edildi ve Boğaziçi Caddesi Manyas Sokak'taki bir sitenin girişinde motosikletten inerek kaçmaya çalışırken yakalandı. Eren G. ile birlikte olay yerine gelen babası Etem G., kardeşi Yunus Emre G. ve annesi Gülhan G., trafik polisine hem sözlü hem de fiziki saldırıda bulundu.

Gözaltı ve Sorgulama

Takviye polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı ve Sarıgazi Polis Merkezi'ne götürüldü. Yapılan sorgulama sırasında, motosikletle birlikte Gülhan G. adına kayıtlı toplamda 4 motosikletin, bu yıl içinde Sancaktepe ve Çekmeköy ilçelerinde gerçekleştirilen polis uygulamalarından kaçtıkları gerekçesiyle 52 kez para cezası aldığı tespit edildi.

Adli Süreç Başladı

Şüpheli 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırı anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.