Sancaktepe'de Yangın: İtfaiye Ekibi Olay Yerinde!

Sancaktepe'de İş Yerinde Yangın Çıktı

Sancaktepe'nin Abdurrahmangazi Mahallesi'nde, Bengisu Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Yangının nedeninin henüz belirlenemediği bildiriliyor.

İtfaiye Ekipleri Olayca Hızla Sevk Edildi

Olayın bildirilmesinin ardından, çok sayıda itfaiye ekibi hızla bölgeye sevk edildi. 58 araç ve 122 personel ile yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun dumanla mücadele ediyor.

Yaralı veya Mahsur Kalan Yok

Yangın sırasında yaralanan ya da mahsur kalan kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin etkili çalışmaları sonucu durum kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.

Sancaktepe'de bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Yoğun duman oluşan yangında yaralı veya mahsur kalan olmazken, itfaiyenin 58 araç ve 122 personelle müdahalesi sürüyor.