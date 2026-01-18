Sancaktepe'ye Yeni Soluk: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı Açıldı

Sancaktepe’de gençliğe ve spora büyük yatırım: 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı hizmete açıldı

Sancaktepe Belediyesi tarafından gençliğe, spora ve sağlıklı yaşama yönelik önemli bir yatırım olan Eyüp Sultan Mahallesi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı ile Sosyal Cafe Gençlik, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Toplam 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan park, modern yapısı ve zengin donatılarıyla her yaştan vatandaşın spor yapabileceği ve keyifli vakit geçirebileceği yeni bir yaşam alanı sunuyor. Park içerisinde 3 futbol sahası, 2 basketbol sahası, 1 voleybol sahası ve 2 tenis kortu yer alırken, spor alanlarının yanı sıra bisiklet yolu, fitness alanı ve yürüyüş yolları da bulunuyor.

Sosyal yaşamı destekleyen alanlarıyla da dikkat çeken parkta, özellikle gençlerin buluşma noktası olması hedeflenen Sosyal Cafe Gençlik hizmet verecek. Ayrıca minik dostlar unutulmayarak park içerisinde pati parkı da oluşturuldu. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı, Sancaktepe Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ilçeye kazandırdığı önemli projeler arasında yerini aldı.

"Hepsini ve daha fazla fazlasını Sancaktepeli komşularımız için yapacağız"

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Sancaktepe’de göreve gelmesinden bu yana pek çok önemli hizmeti hayata geçirdiklerini dile getirerek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Sancaktepe’de görevdeyiz, çok fazla proje yaptık ve hizmetleri bir bir yerine getiriyoruz. Temel atma törenlerimize katılan herkese bir kez daha teşekkür ederim. 22 aydır pek çok projeyi hayata geçirdik, onlarca temel atma törenini gerçekleştirdik. Ramazan ayı da dahil olmak üzere mayıs ayının sonuna kadar her hafta Sancaktepe’de açılışlar yapacağız, emeğimize ve mücadelemize katkı sağlarsanız çok mutlu oluruz. Sancaktepe’de 31 Mart öncesi ne söylediysek bir bir bunları yerine getiriyoruz; ne söz verdiysek bunları tutmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu kısa sürede 6 Mahalle Evi yapacağız demiştik bunlardan 5’ini yaptık, 8 tane Aile Sağlığı Merkezi yapacağız demiştik 7 tanesini bitirmek üzereyiz. Göreve geldiğimizde 5 tane kreş vardı, şu an aktif olarak çocuklarımıza hizmet edecek kreş sayımız 14 olmuş durumda. Her bir mahallemizin ulaşabileceği 12 sosyal tesis ve 8 kafe açtık. Vatandaşlarımızın merkeze gelmeden de hizmetlerimizden yararlanabilmesi için Sarıgazi ve Yenidoğan’a çözüm ofisleri ulaştırdık. 20 bin vatandaşımıza sağlık hizmeti veren Semt Polikliniğimizi açtık. Toplamda 100 bin metrekareyi bulan 6 spor parkımızı da hizmete açtık. Bunların dışında sosyal, günlük hizmetler, ulaşım ve kültür sanat hizmetlerimiz de eksiksiz bir şekilde devam ediyor. Bunların hepsini ve daha fazla fazlasını Sancaktepeli komşularımız için yapacağız."

Açılışa katılımcılar

Sancaktepe 19 Mayıs Gençlik ve Spor Parkı ile Sosyal Cafe Gençlik açılışına Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, parti üyeleri ve çok sayıda Sancaktepeli katıldı.

SANCAKTEPE BELEDİYESİ TARAFINDAN GENÇLİĞE, SPORA VE SAĞLIKLI YAŞAMA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR YATIRIM OLAN EYÜP SULTAN MAHALLESİ 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR PARKI İLE SOSYAL CAFE GENÇLİK, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.