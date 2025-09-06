DOLAR
Sanders: Gazze Krizi Nedeniyle İsrail'e Askeri Yardımlar Durdurulsun

Senatör Bernie Sanders, Gazze'deki insani krize dikkat çekerek ABD'nin İsrail'e sağladığı askeri yardımların derhal durdurulmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 11:54
Senatör Bernie Sanders'tan sert çağrı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Gazze'deki insani krizin "kelimelerle tarif edilemeyecek" boyutlara ulaştığını belirterek, İsrail'e sağlanan askeri yardımların durdurulması çağrısında bulundu.

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gazze'de şu ana kadar hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın, çocuk ve yaşlılardan oluştuğunu vurgulayan Sanders, krizin "kelimelerle tarif edilemeyecek" boyutlarda olduğunun altını çizdi.

Sanders, Gazze'de altyapının tamamen yok edildiğini ifade ederek, "Konutlar, su sistemleri, atık su tesisleri, okullar, üniversiteler, ne varsa hepsi yok edildi."

İsrail ordusunun uyguladığı ablukayla Gazze'ye gıda girişinin engellendiğini anlatan Sanders, "Yüzlerce insan açlıktan ölüyor. Artık çocukların aç bırakıldığı bir barbarlık seviyesindeyiz."

ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yönetimine sağladığı askeri yardıma karşı aylardır mücadele ettiğini hatırlatan Sanders, bu ülkeye yönelik askeri yardımların durdurulması çağrısını yineledi.

Sanders son olarak, "ABD halkı, kendi vergilerinden milyarlarca doların Gazze'de çocukları aç bırakmak için İsrail hükümetine gönderilmesini istemiyor."

