Sandık başında renkli görüntüler ve ilginç anlar yaşandı

Nebahat Bilgin, Köpeğiyle Birlikte Oyunu Kullandı

Edirne'de yaşayan Nebahat Bilgin, oy kullanmak için Kurtuluş İlkokulu'na 7 yaşındaki dişi şivava cinsi köpeği "Bambi" ile geldi. Oy kullanma kabinine girerken köpeğini sandık görevlilerine teslim eden 74 yaşındaki Bilgin, evden dışarı çıktığında köpeğini yanından ayırmadığını söyledi. Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Köpeğim 7 yaşında, birlikte oyumuzu kullanmaya geldik. Her seçimde böyle geliyoruz" dedi.





Muhammet Bişgin, Astronot Kostümüyle Dikkat Çekti

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi. Bişgin, oy kullanırken kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Kıyafeti tasarlarken Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlendiğini söyleyen Bişgin, seçimlerde astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini belirtti.





Yöresel Kıyafet ve Kral Kostümüyle Oy Kullanıldı

Adana'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bir kişi sandık başına kentin yöresel kıyafetiyle, bir kişi de kral kostümü ile gitti. Kentin yöresel kıyafetlerini giyen 63 yaşındaki emekli Şahin Ünal, oy kullanırken giydiği şalvar takımı ve elindeki tespihiyle dikkat çekti. Diğer yandan, kral kıyafeti giymiş ve taç takmış olan 69 yaşındaki Hüseyin Şen de oy kullandı. Şen, gönüllü olarak kentin tanıtımını yaparken kral kıyafetiyle kentte dolaştığını belirterek, fotoğraf çektirenlerin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.







