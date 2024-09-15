Şanghay'da Bebinca Tayfunu Nedeniyle 9 Bin Kişi Tahliye Edildi

Şanghay'da Tahliye Uygulamaları Başladı

Çin'in megakenti Şanghay, yaklaşan Bebinca Tayfunu nedeniyle acil bir tahliye işlemi gerçekleştirdi. Merkeze bağlı Çongming ilçesinde ikamet eden 9,318 kişi, güvenli alanlara aktarılmak üzere tahliye edilmiştir. Yerel Yönetim Açıklama Yaptı

Yerel yönetim, tayfunun bu akşam Çin kıyılarını etkilemeye başlayacağı konusunda halkı uyararak gerekli acil durum önlemlerinin alındığını duyurdu. Fırtınanın tahmini etkileri doğrultusunda, Çongming ilçesinde yaşayanların tahliye süreci başlatılmıştır.

Ulaşımda aksamalar yaşanacak

İlgili açıklamada, Pudong ve Hongçiao Havalimanları’nda saat 20.00’ten itibaren tüm uçuşların iptal edileceği bildirildi. Ayrıca, şehir merkezindeki Yangşan Derinsu Limanı da boşaltılacaktır. Bu durum, 600'den fazla uçak seferinin yapılmamasına yol açacaktır.

Bebinca Tayfunu'nun Gücü

Çin Meteoroloji İdaresi, Bebinca Tayfunu'nun saatte 151 kilometre hızla esen rüzgarlara sahip olduğunu ve aşırı yağışlar getirmesi beklendiğini belirtmiştir. Bu durumu göz önünde bulundurarak, tüm bölge halkının tedbirli olmasının önemi vurgulanmaktadır.