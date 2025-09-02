Şanlıurfa Birecik'te Eski Oda Başkanı Çakmak'ın Öldüğü Silahlı Kavgada 8 Şüpheli Tutuklandı

Birecik'te arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: Eski oda başkanı yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, kırsal Güvenir Mahallesi'nde dün akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, eski Birecik Ziraat Odası Başkanı Mehmet Hıdır Çakmak (55) vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltılar

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri ilk etapta 3 kişiyi yakaladı, ardından 6 zanlıyı daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

Adli süreç

Nöbetçi hakimlikçe toplam 9 zanlı hakkında karar verildi; bunlardan 8'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma ve delil toplama çalışmaları sürüyor.