Şanlıurfa Büyükşehir’den Ceylanpınar’da 7 kilometrelik sıcak asfalt çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Selahattin Eyyubi Mahallesi Şehit Ümit Yolcu Caddesi’nde başlattığı sıcak asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Çalışma detayları

Yaklaşık 7 kilometrelik güzergahı kapsayan projede, bölge yolları sıcak asfaltla buluşturuluyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, altyapı çalışmalarıyla eş zamanlı yürütülen asfaltlama faaliyetlerinin kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla mahalle sakinleri için güvenli ulaşım sağlanacak; bölge trafiğinin rahatlaması ve çevre mahallelerle bağlantının güçlenmesi bekleniyor.

Muhtarlar ve halk memnuniyeti

Ceylanpınar Yenişehir Mahalle Muhtarı Mehmet Elmas ile Selahattin Eyyubi Mahalle Muhtarı Murat Bulgan, yürütülen çalışmalardan dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür ederek, mahallelerinde daha önce bu kadar kapsamlı bir çalışmaya tanık olmadıklarını belirtti.

Mahalle sakinleri ve bölge esnafı da çalışmadan memnun olduklarını ifade etti. Vatandaşlar, yolların daha önce kilitli parke taşı ile döşendiğini, zamanla çökmeler ve su birikintileri oluştuğunu belirterek, Gülpınar’dan yolun yenilenmesini talep ettiklerini ve sorunun kısa sürede çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

