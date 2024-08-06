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Şanlıurfa'da 274 Bin Yabancı Uyruklu Kişi Koruma Altında

Şanlıurfa'da yabancı uyruklu 274 bin 838 kişi geçici koruma altında. Vali Hasan Şıldak, çalışmaları yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 20:11
Şanlıurfa'da 274 Bin Yabancı Uyruklu Kişi Koruma Altında

Şanlıurfa'daki Yabancı Uyruklu Kişilerin Sayısı Açıklandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğunu duyurdu.

Mobil Göç Noktası Ziyareti

Vali Şıldak, beraberindeki heyetle birlikte kent merkezinde bulunan Mobil Göç Noktasını ziyaret etti ve burada yürütülen çalışmalara dair yetkililerden bilgi aldı.

Yasal İnceleme Süreçleri

Mobil Göç Noktaları aracılığıyla güvenlik güçleri tarafından tespit edilen yabancı uyruklu kişilerin yasal araştırma ve incelemeleri titizlikle yürütülmekte. Vali Şıldak, her bir şahsın işlem sürecinin dikkatle gerçekleştirildiğini belirtti.

Göçle Mücadele ve Kamu Güvenliği

Şanlıurfa sınırları içinde şu an bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının azalmış olduğunu ifade eden Şıldak, yasal işlemlerin yanı sıra düzensiz göçle mücadeleye de vurgu yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın genel yaklaşımını benimseyerek, insanları öncelikle birer insan olarak gördüklerini ve Suriyelileri misafir anlayışıyla karşıladıklarını söyledi. Bununla birlikte, kamu düzeni ve güvenliğine de büyük önem verdiklerini sözlerine ekledi.

Çalışmalara Teşekkür

Vali Şıldak, yürütülen başarılı çalışmalar için bölgedeki ekibe teşekkürlerini iletti.

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu...

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu bildirildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, (sağda) kent merkezinde hizmet veren Mobil Göç Noktasını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu...

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu bildirildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, (sağda) kent merkezinde hizmet veren Mobil Göç Noktasını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu...

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu bildirildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, (sağda) kent merkezinde hizmet veren Mobil Göç Noktasını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu...

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu bildirildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, (sağda) kent merkezinde hizmet veren Mobil Göç Noktasını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu...

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu bildirildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, (sağda) kent merkezinde hizmet veren Mobil Göç Noktasını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu...

Şanlıurfa'da geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu kişi sayısının 274 bin 838 olduğu bildirildi. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, (sağda) kent merkezinde hizmet veren Mobil Göç Noktasını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin görevlilerden bilgi aldı.

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