Şanlıurfa'da 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'ne Özel Kanun-Piyano Konseri

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi iş birliğiyle 5 Aralık'ta Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde kanun-piyano konseri ve söyleşi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 14:04
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Harran Üniversitesi Devlet Konservatuvarı iş birliğiyle 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Program ve Mekan

Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Kanun, Piyano Konser ve Söyleşi" programı, sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tarafından "Müzik Şehri" ilan edilen Şanlıurfa'nın kültürel kimliğine uygun bu etkinlik, dinleyicilere özel bir akşam sundu.

Sanatçılar ve Repertuvar

Konserde kanunda Doç. Dr. Seda Tüfekçioğlu, piyanoda Doç. Dr. Deniz Tunçer sahne alarak Türk müziği ile klasik müzik eserlerinden oluşan bir repertuvar sundu. Sanatçılar, konser ve söyleşi bölümünde izleyicilerden tam not aldı.

Kapanış ve Teşekkür

Etkinlik, Şanlıurfa’nın müzik kültürünün eşsiz atmosferinde keyifli bir sanat deneyimi sundu. Programın sonunda katkılarından dolayı sanatçılara teşekkür plaketi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Cuma Demir tarafından takdim edildi.

