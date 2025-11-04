Şanlıurfa'da Aç Tilki Kent Merkezine İndi

Şanlıurfa Karaköprü Atakent Mahallesi'nde akşam saatlerinde görülen aç tilki, apartmanların arasında yiyecek ararken vatandaşlarca görüntülendi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:50
Karaköprü'de akşam vakti görüntülendi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir tilki kent merkezine indi.

Bir sitenin önüne gelen tilki, apartmanların arasında bir süre dolaşarak yiyecek aradı. Vatandaşların bakışları arasında apartmanların arasından geçen tilki, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Tilkinin şehir merkezine kadar inmesi hem merak hem de endişe uyandırdı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

