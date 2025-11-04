Şanlıurfa'da Aç Tilki Kent Merkezine İndi

Şanlıurfa'da aç tilki kent merkezine indi

Karaköprü'de akşam vakti görüntülendi

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir tilki kent merkezine indi.

Bir sitenin önüne gelen tilki, apartmanların arasında bir süre dolaşarak yiyecek aradı. Vatandaşların bakışları arasında apartmanların arasından geçen tilki, kısa süre sonra gözden kayboldu.

Tilkinin şehir merkezine kadar inmesi hem merak hem de endişe uyandırdı. O anlar, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

