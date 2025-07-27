Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Mehmet Fatih Yıldız'ı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'da Akıntıya Kapılan Kişi İçin Arama Çalışmaları Sürüyor

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Şeyhçoban Mahallesi civarında sulama kanalına düşerek kaybolan Mehmet Fatih Yıldız (37) için arama çalışmalarına devam ediliyor.

Dün başlayan arama çalışmaları, ikinci gününe girdi. Dalgıç polisler, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve sağlık ekiplerinden oluşan ekipler, bölgedeki yaklaşık 20 kilometrelik alanda su yüzeyinde ve altında detaylı çalışmalar yapıyor.

Olayın yaşandığı bölgedeki Yıldız’ın yakınları, endişeli bir bekleyiş içindeler ve kurtarma ekiplerinin çalışmalarını yakından takip ediyorlar.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde dün akıntıya kapılan kişiyi arama çalışması sürüyor.