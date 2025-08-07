DOLAR
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı; Cemal Çelikli'nin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 12:48
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 12:48
Şanlıurfa'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Silahlı Kavga Olayı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, akrabalar arasında meydana gelen silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi'nde, akrabası iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışmanın silahlı çatışmaya dönüşmesiyle gerçekleşti.

Yaralıların Durumu

Kavga sırasında Cemal (42) ve İbrahim Halil Çelikli (34) ateşli silah ile yaralanırken, Şehmus ve Lütfi Çelikli ise aldıkları darbeler sonucunda yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralılardan Cemal Çelikli'nin sağlık durumu ağır olarak değerlendiriliyor.

Polis Soruşturması Başladı

Olayla ilgili olarak polis ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Soruşturmanın seyrinin, olayın gelişimi ve tanık ifadeleri doğrultusunda şekilleneceği bildiriliyor.

