Şanlıurfa'da Anız Yakan 114 Kişiye Adli İşlem Uygulandı

Şanlıurfa'da Anız Yangınları ile Mücadele

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, anız yakan 114 kişiye adli işlem yapıldığını ve 169 kişiye idari para cezası uygulandığını duyurdu. Vali Şıldak, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, kırsal alanlarda artan anız yangınlarına karşı alınan önlemleri değerlendirdi.

Yangınların Azalması Umut Verici

2024 yılı için alınan yasaklama kararları ve denetimlerin etkili olduğunu ifade eden Vali Şıldak, geçmiş yıllara göre yanan alan ve yangın sayılarında belirgin bir azalma görüldüğünü vurguladı. Şıldak, "Bu ay itibarıyla tarla sahibine ya da anız yaktığı tespit edilen kişilere yönelik işlemler yapılmıştır. Adli işlem sayısı 114, idari para cezası ise 169'dur," dedi.

Boğulma Olaylarına Karşı Alınan Tedbirler

Vali, kent genelinde boğulma olaylarına karşı kararlı tedbirlerin alındığını ve bu sayede vaka ve ölüm sayılarında düşüş yaşandığını açıkladı. "Bu azalmanın devamı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz," diyen Şıldak, son bir ay içinde 192 kişiye idari para cezası uygulandığını belirtti. Bu cezaların toplamının 567 bin lira olduğunu aktardı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak (ortada), anız yakan 114 kişiye adli işlem, 169 kişiye idari para cezası uygulandığını bildirdi. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran (solda) düzenlenen Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısına katıldı.