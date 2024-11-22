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Şanlıurfa'da Bıçakla Öldürülen Kadın: 1 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kadın evinde bıçakla öldürüldü. Olayla ilgili bir erkek şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 16:41
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 16:41
Şanlıurfa'da Bıçakla Öldürülen Kadın: 1 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da Kadın Cinayeti: Leyla Ü Evinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde, bir kadın evinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Olay, 5. katta bulunan Leyla Ü.'nün evinden gelen gürültülerin komşularını rahatsız etmesi üzerine ortaya çıktı. Komşular, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay Yeri ve Ekiplerin Müdahalesi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiklerinde Leyla Ü'nün boğazının kesilmiş olduğunu keşfetti. Kadının cenazesi, yapılan otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltı Gelişmesi

Olayın ardından yapılan incelemelerde, polisi alarma geçiren kadının cinayetiyle ilgili bir erkek şüpheli gözaltına alındı. Olayın detayları ve şüphelinin kimliği ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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