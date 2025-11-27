Şanlıurfa'da Biçerdöverden 1 Milyon TL'lik Parça Hırsızlığı

Şanlıurfa Eyyübiye Uğurlu Sanayi Sitesi'nde park halindeki biçerdöverden 1 milyon TL değerinde parçalar çalındı; jandarma soruşturmayı sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:01
Olayın Detayları

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu Sanayi Sitesinde gece saatlerinde park halindeki pamuk biçerdöveri hedef alındı. Edinilen bilgiye göre, sanayi sitesine gelen şüpheliler biçerdöverin 1 milyon TL değerindeki parçalarını sökerek yanlarına aldı.

Sabah işyerini açmak için gelen esnaf, biçerdöverin kapaklarının açık olduğunu ve parçalarının eksik olduğunu fark etti. Durum, biçerdöverin sahibine ve jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş çaplı bir inceleme başlattı.

Soruşturma ve İddialar

Olayın yaşandığı bölgede çok sayıda kamera bulunduğu ancak kameraların hiçbirinin aktif olmadığı öne sürüldü. Hırsızlık olayına karışan kişi veya kişilerin henüz yakalanmadığı bildirildi.

Biçerdöverin sahipleri Ş.D. ve M.D., hırsızların biran önce yakalanması için yetkililerden yardım talep etti. Jandarma ekiplerinin, çalınan parçaları alıp kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

