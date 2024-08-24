Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Olayı

Şanlıurfa'da, işe yerleştirme vaadiyle dolandırıcılık yapan bir kişi, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Zanlının İfadesi ve Yakalanma Süreci

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini üniversite yetkilisi olarak tanıtarak 14 kişiyi dolandıran zanlıyı tespit etti. Belirlenen zanlının isminin H.A. (30) olduğu öğrenildi.

Kendisini Saklayan Şüpheli İzmir'de Ele Geçirildi

Yapılan araştırmalar sonucunda, yakalanmamak için farklı kimlikler kullanan ve sürekli adres değiştiren H.A., İzmir'de gözaltına alındı. Zanlının, mağdurlarından toplamda 366 bin lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

Suç Kaydı ve Adli Süreç

Zanlı H.A.'nın üzerinde yapılan aramada bir miktar para ve 3 telefon ele geçirildi. Ayrıca, H.A.'nın toplamda 29 farklı suçtan arandığı ve 19 yıl 28 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A., mahkeme tarafından tutuklandı.