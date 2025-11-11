Şanlıurfa'da Düğünde Silahlı Saldırı: Park Tartışması 7 Yaralı

Karaköprü Seyrantepe Mahallesi'nde sünnet düğününe ateş açıldı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde park yeri tartışması sonucu düzenlenen saldırıda 7 kişi yaralandı, yaralılardan 3'ünün durumu ağır.

İddiaya göre, sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlenirken, apartmanda oturan Mehmet E. eve geldiğinde park yeri bulamayınca düğün sahipleriyle tartıştı. Tartışmanın ardından şahıs, av tüfeği ile kalabalığa ateş açtı.

Olayda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaralananlar için bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı; tedavi altına alınanlardan üçünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

DÜĞÜNE SALDIRI 7 YARALI