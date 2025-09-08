Şanlıurfa'da Durakta Bekleyen Anne ve Çocuklara Otomobil Çarptı: 8 Yaşındaki Zeliha T. Hayatını Kaybetti

Haliliye'de sürücünün hakimiyeti kaybettiği otomobil otobüs durağına girerek 8 yaşındaki Zeliha T.'nin ölümüne, annenin ve ağabeyinin yaralanmasına yol açtı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:51
Şanlıurfa'da Durakta Bekleyen Anne ve Çocuklara Otomobil Çarptı: 8 Yaşındaki Zeliha T. Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Durakta Bekleyen Anne ve Çocuklara Otomobil Çarptı

Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde, İ.G. idaresindeki 63 AAR 879 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi.

O sırada durakta bekleyen Ayşe T. (48) ile çocukları Mesut (9) ve Zeliha (8) yaralandı.

Son Durum

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeliha T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe T. ve Mesut ise tedavi altına alındı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin durakta bekleyen anne ve çocuklarına çarpması sonucu 1...

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin durakta bekleyen anne ve çocuklarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobilin durakta bekleyen anne ve çocuklarına çarpması sonucu 1...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da Balkondan Düşen 61 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti
2
Cumhur İttifakı Kahire'de Mısırlı Yetkililerle Görüştü — Refah Sınır Kapısı Ziyareti Öncesi
3
İran ve Mısır Dışişleri Bakanları Gazze'deki Soykırımı ve Tahran'ın Nükleer Meselesini Görüştü
4
Bursa İnegöl'de Park Halindeki Tıra Çarpan Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı
5
Denizli Merkezefendi'de Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü
6
Anta Toros Defnedildi: Şişli Ermeni Mezarlığı'nda Son Veda
7
Ankara'da Kırgızistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı Konferansı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat