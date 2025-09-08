Şanlıurfa'da Durakta Bekleyen Anne ve Çocuklara Otomobil Çarptı: 8 Yaşındaki Zeliha T. Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Durakta Bekleyen Anne ve Çocuklara Otomobil Çarptı

Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde, İ.G. idaresindeki 63 AAR 879 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına girdi.

O sırada durakta bekleyen Ayşe T. (48) ile çocukları Mesut (9) ve Zeliha (8) yaralandı.

Son Durum

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Zeliha T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe T. ve Mesut ise tedavi altına alındı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü İ.G. gözaltına alındı.

