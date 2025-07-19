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Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 12:11
Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'da Fırat Nehri'nde Gizemli Ceset

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Fırat Nehri kıyısında bir erkek cesedi bulundu. Meydan Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, nehrin kıyıya yakın yerinde suda sürüklenen birisini fark ettiler.

Hızla durumu yetkililere bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekipler, sudan çıkarılan cesedin bir erkeğe ait olduğunu belirlediler.

Üzerinde kimlik çıkmayan kişinin cesedi, detaylı inceleme için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında erkek cesedi bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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