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Şanlıurfa'da Hamile Kadın Ambulansla Doğum Yaptı

Şanlıurfa'da hastaneye sevk edilen hamile kadın, ambulanstaki sağlık ekibinin müdahalesiyle bebeğini dünyaya getirdi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 12:24
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:24
Şanlıurfa'da Hamile Kadın Ambulansla Doğum Yaptı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, hastaneye gitmekte olan hamile bir kadın, ambulans içerisinde başarılı bir doğum gerçekleştirdi. Olay, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada detaylandırıldı.

Dün akşam saatlerinde, Pekmezli Mahallesi'nden alınan hamile Cevdar Güzelsu'nun doğum sancıları, Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği sırada başladı. Sağlık ekibinin hızlı ve yerinde müdahalesi sayesinde, Güzelsu sağlıklı bir şekilde bebeğini dünyaya getirdi.

Ambulanstaki acil tıp teknisyeni Hasret Çiftçi ve paramedik Ali Fuat Gündüzalp'ın özverili çalışmaları sayesinde anne ve bebek, güvenli bir şekilde hastaneye ulaştırıldı.

Yapılan kontroller sonucunda, hem annenin hem de bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle bebeğini ambulansta dünyaya getirdi. Güzelsu, ambulanstaki acil tıp teknisyeni (ATT) Hasret Çiftçi ve paramedik Ali Fuat Gündüzalp'ın yerinde ve hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde doğum yaptı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı...

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hastaneye sevk edilen hamile kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle bebeğini ambulansta dünyaya getirdi. Güzelsu, ambulanstaki acil tıp teknisyeni (ATT) Hasret Çiftçi ve paramedik Ali Fuat Gündüzalp'ın yerinde ve hızlı müdahalesiyle sağlıklı şekilde doğum yaptı.

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