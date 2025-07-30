Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralandı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde bıçaklı bir saldırı gerçekleşti. Olayda başhekim yardımcısı Dr. İsmail Aydoğdu ile güvenlik görevlisi Harun Polat yaralandı.

Alınan bilgilere göre, hastanede bulunan şüpheli H.G., başhekim yardımcısı Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Polat'a bıçakla saldırdı. Olayın ardından polis ekibi hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi.

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aydoğdu ve Polat, burada tedavi altına alındı. Polis, saldırgan H.G.'yi gözaltına aldı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve limin yetkililerinin açıklamaları bekleniyor.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.