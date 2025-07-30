DOLAR
40,58 -0,01%
EURO
46,39 1,09%
ALTIN
4.280,25 1,32%
BITCOIN
4.716.659,28 0,85%

Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı

Şanlıurfa'da bıçaklı saldırıya uğrayan hastane başhekim yardımcısı ve güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 22:01
Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı

Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde meydana gelen olayda, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan başhekim yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olayın meydana gelmesi üzerine, hemen polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde tedavi altına alındı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla ilgili olarak, İ.H.K isimli şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen İ.H.K, emniyete götürüldü.

Valilikten Açıklama

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırının detaylarıyla ilgili bilgiler verildi: "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde, bir kişi önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra da bir doktorumuza saldırarak yaralamıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli kısa süre içinde yakalanmıştır. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İncelemeler Başlatıldı

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü de olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, sağlık camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı belirtilmiş olup süreç titizlikle takip edileceği vurgulandı.

Milletvekili Ziyareti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Aydoğdu ve Polat'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın hastane koridorunda dolaşarak güvenlik görevlisi ile doktora saldırdığı anlar net bir şekilde kaydedilmiştir.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı...

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu
2
Şırnak’ta Kaçakçılık Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı
3
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi'nde Yenilik: Hareket Analizi Laboratuvarı Açıldı
4
Fatih Erbakan Tekirdağ'da Yeniden Refah Partisi Kongresine Katıldı
5
Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı
6
İzmir'de Eskişehir Orman Yangını Şehitleri Anıldı
7
Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!