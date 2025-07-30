Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı: Başhekim Yardımcısı ve Güvenlik Görevlisi Yaralı

Şanlıurfa'da Hastanede Bıçaklı Saldırı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde meydana gelen olayda, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde görev yapan başhekim yardımcısı doktor İsmail Aydoğdu ve güvenlik görevlisi Harun Polat, bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olayın meydana gelmesi üzerine, hemen polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, hızlı bir şekilde tedavi altına alındı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Olayla ilgili olarak, İ.H.K isimli şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen İ.H.K, emniyete götürüldü.

Valilikten Açıklama

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, saldırının detaylarıyla ilgili bilgiler verildi: "Bugün saat 18.00 sıralarında Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde, bir kişi önce özel güvenlik görevlimize, daha sonra da bir doktorumuza saldırarak yaralamıştır. Yaralanan görevlilerimiz hastanede tedavi altına alınmıştır. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucunda şüpheli kısa süre içinde yakalanmıştır. Her iki personelimizin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

İncelemeler Başlatıldı

Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü de olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaparak, sağlık camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldığı belirtilmiş olup süreç titizlikle takip edileceği vurgulandı.

Milletvekili Ziyareti

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Hikmet Başak, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Aydoğdu ve Polat'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saldırganın hastane koridorunda dolaşarak güvenlik görevlisi ile doktora saldırdığı anlar net bir şekilde kaydedilmiştir.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan başhekim yardımcısı ile güvenlik görevlisi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.