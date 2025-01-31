Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı: 9 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşanan korkunç bir kaza, 9 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. Emin A. yönetimindeki 54 AB 763 plakalı otomobil ile Kuzey K. idaresindeki 16 ATE 664 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Birecik kara yolunun Arat Dağı mevkisinde çarpıştı.

Olayın yaşanmasının ardından çevredeki vatandaşlar durumu derhal sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine intikal eden ekipler, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik ve Suruç hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililer, kazanın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma başlattı.