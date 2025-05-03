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Şanlıurfa'da Kadınlar ve Çocuklar Gazze'ye Destek İçin Oturma Eylemi Düzenledi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kadınlar ve çocuklar, Gazze'ye destek amacıyla sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 15:48
Şanlıurfa'da Kadınlar ve Çocuklar Gazze'ye Destek İçin Oturma Eylemi Düzenledi

Gazze İçin Sessiz Çığlık: Şanlıurfa'da Eylem Yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, kadınlar ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak amacıyla sessiz bir oturma eylemi gerçekleştirdi. Etkinlik, Gazze Dayanışma Platformu Kadın Kolları tarafından Ofis Kültür Parkı'nda düzenlendi.

Eylemde Vurgulanan Mesajlar

Bir araya gelen kadınlar ve çocuklar, "Allah'ım ümmetin suskunluğunu sana şikayet ediyorum", "Bir yerde çocuklar öldürülüyorsa tüm insanlık suçludur", "Ben sustum, vicdan konuşsun" ve "Konuşmuyoruz çünkü her şey ortada" yazılı dövizler açtı. Çocukların ağızlarını bantla kapattığı eylemde, Türk ve Filistin bayrakları da yer aldı.

Sessiz Çığlıkla Vicdanları Uyandırma Çabası

Gazze Dayanışma Platformu Kadın Kolları Temsilcisi Kevser Gümüş, Gazze'de son 1.5 yıldır devam eden katliamların herkesin malumu olduğunu belirtti. Gümüş, "Saldırılar karşısında söylenecek söz kalmadı. Bizler de artık kelimelerin tükendiği bir zamandayız. Herkesin sustuğu bir dönemde vicdanları konuşturmak için burada sessiz çığlıkla bulunuyoruz," dedi.

Çocukların Temiz Vicdanı

Gümüş, dünyada en temiz vicdanların artık çocuklara ait olduğunu vurgulayarak, "Onlar bizden çok daha hassaslar. Gerek boykot gerek diğer hususlarda olsun, maalesef ki ümmet suskun. Ümmetin suskunluğunu çocuklarımız Rabb'imize şikayet ediyor ve bizler de buna tanıklık ediyoruz," şeklinde konuştu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eyleminde, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler yer aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınamak için sessiz oturma eylemi gerçekleştirdi. Oturma eyleminde, Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler yer aldı.

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