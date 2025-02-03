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Şanlıurfa'da Kamyon Üst Geçitten Düşerek Otomobille Birlikte Sözünün Kırılmasına Neden Oldu

Şanlıurfa Birecik'te bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kazada yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 00:58
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 00:58
Şanlıurfa'da Kamyon Üst Geçitten Düşerek Otomobille Birlikte Sözünün Kırılmasına Neden Oldu

Şanlıurfa'da Kamyon Üst Geçidi Aştı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Olay, Birecik-Gaziantep kara yolu üzerinde gerçekleşti.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Henüz sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen kamyon, Birecik köprüsü üzerinde sürüklediği bir otomobille 10 Temmuz Caddesi'ne düştü. Kaza ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda yaralananlar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın anı, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonun otomobile çarpma anı ve ardından üst geçitten düşme anları net bir şekilde yer alıyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza...

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kamyon, çarptığı otomobille birlikte üst geçitten düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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