Şanlıurfa'da Kardeş Tartışması: Ağabeyini Silahla Öldürdü

Haliliye Devteşti Mahallesi'nde ölümle sonuçlanan kavga

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Devteşti Mahallesi'nde çıkan tartışma kanlı bitti.

İddiaya göre, Ahmet Y. (48) ile ağabeyi Ali Y. (59) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Y. silahla ağabeyini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Ali Y.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi ve naaşı Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Saldırı sonrası kaçan Ahmet Y., polis tarafından yakalandı.