Şanlıurfa'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları 4. Güne Girdi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, 4 gün önce sulama kanalına giren ve akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Fatih Yıldız (27) için arama çalışmaları sürüyor.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi civarında meydana geldi. Yıldız'ın kaybolmasının ardından hemen başlatılan arama çalışmaları, büyük bir özveri ile devam ediyor.

Bölgedeki çalışmalara Şanlıurfa ile birlikte Hatay ilinden gelen dalgıç polisler, itfaiye ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli katılıyor. Arama faaliyetleri, su yüzeyinde ve altında geniş bir alanda yürütülüyor.

Öte yandan, Yıldız'ın yakınları da olay yerinde endişeli bir şekilde bekleyişlerini sürdürüyor. 26 Temmuz'da yaşanan bu üzücü olay, tüm bölge halkını derinden etkiledi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan kişinin cesedine ulaşıldı.