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Şanlıurfa'da Köpeğe İşkence Eden Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da bir köpeği işkence ile öldüren kişi tutuklandı, 7 bin lira para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 16:43
Şanlıurfa'da Köpeğe İşkence Eden Kişi Tutuklandı

Şanlıurfa'da Hayvanlar Koruma Yasasına Aykırı Davranış

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşanan üzücü bir olayda, bir köpeği işkence yaparak öldüren kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Olayın Gelişimi

Yerel kaynaklar, H.E. isimli şahsın, yapılan ihbarlar sonucu, köpeğe uyguladığı işkencenin ardından emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığını bildirdi. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Şanlıurfa 4. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Yasal İşlemler ve Ceza

H.E., "Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet" suçlamasıyla tutuklanırken, ayrıca yetkililer tarafından kendisine 7 bin 216 lira para cezası kesildi. Bu durum, toplumda hayvan hakları konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Valilik Açıklaması

Şanlıurfa Valiliği, olayın ardından gerekli yasal işlemlerin başlatıldığını ve benzer durumların önlenmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

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