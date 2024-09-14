Şanlıurfa'da Madde Bağımlılığıyla Mücadele Merkezi Faaliyete Geçti

Şanlıurfa'da Yeni Bir Umut: Madde Bağımlılığıyla Mücadele Merkezi Açıldı

Şanlıurfa, Türkiye'de madde bağımlılığına karşı yeni bir adım attı. Büyükşehir Belediyesi ve Liman Ayık Yaşam Derneği iş birliği ile kurulan bağımlılıkla mücadele merkezi, tedavi sürecindeki bireylere umut ışığı olmaya başladı.

Merkezi Açılış Töreni

Açılış töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Madde bağımlılığı ile mücadele, şehir için inşa edilecek yollar ve köprülerden çok daha önemli bir hizmettir" dedi.

Gülpınar, peygamberler şehri Shanlıurfa'nın, uyuşturucu ile mücadeledeki sorumluluğuna dikkat çekerek,"Bu sadece bireylerin değil, toplumun ortak bir sorunu. Hep birlikte mücadele etmeliyiz" ifadesinde bulundu.

Merkezde Sağlanan Destekler

Liman Ayık Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uçar, derneğin kurulduğu 2020 yılından bu yana yüzlerce bireye ücretsiz olarak destek sunduklarını belirtti. Uçar, "Başarımzı %70. 30 gencimizin tedavi gördüğü merkezde, sosyal oyun ve rehabilitasyon gibi tekniklerle destek veriyoruz" diye ekledi.

Bağımlılıkla Mücadelenin Önemi

Gülpınar, merkezde tedavi gören gençlerin topluma kazandırılmasının önemine vurgu yaparak, "İstanbul'daki benzer başarılı örnekler bizi umutlandırıyor. Umut ediyorum ki, bu gençler topluma kazandırılacak ve kendilerine yeni bir hayat kuracaklar" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, merkezinin açılış kurdelesini keserek, yeni bir dönemin başlangıcını simgelediler.

Şanlıurfa'da madde bağımlısı kişilerin tedavi edilmesi amacıyla, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Liman Ayık Yaşam Derneği tarafından bağımlılıkla mücadele merkezi açıldı.

Şanlıurfa'da madde bağımlısı kişilerin tedavi edilmesi amacıyla, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Liman Ayık Yaşam Derneği tarafından bağımlılıkla mücadele merkezi açıldı.

Şanlıurfa'da madde bağımlısı kişilerin tedavi edilmesi amacıyla, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Liman Ayık Yaşam Derneği tarafından bağımlılıkla mücadele merkezi açıldı.