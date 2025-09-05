DOLAR
Şanlıurfa'da Minibüs Şoförüne Bıçaklı Saldırı: Zanlı Antalya'da Yakalandı ve Tutuklandı

Şanlıurfa'da minibüs şoförü M.K.'ye yönelik bıçaklı saldırının zanlısı Antalya'da yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 18:32
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 18:32
Vali Şıldak: "Gereği yapıldı" paylaşımı sonrası koordineli operasyon

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yer alan "gereği yapıldı" başlıklı paylaşımın ardından, Haliliye ilçesindeki minibüs şoförünün kesici aletle yaralanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışma başlattığını açıkladı.

Şıldak, Antalya ilinde olduğu belirlenen şüphelinin Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen koordineli çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındığını ve bugün çıkarıldığı adli merciler tarafından tutuklandığını söyledi.

Vali Şıldak, kamu ve toplum huzurunu bozmaya yönelik her türlü girişimin güvenlik birimleri tarafından engellendiğini vurgulayarak, gereğinin yapıldığını kaydetti.

Olay, 3 Eylül tarihinde, minibüs şoförü M.K.'nin Direkli Mahallesi'ndeki durağa yanaştığı sırada, akrabası olduğu öğrenilen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğramasıyla gerçekleşti. Saldırı anı araç içindeki kamera tarafından kaydedildi.

