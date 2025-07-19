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Şanlıurfa'da Motosiklet Hırsızlığı Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa Eyyübiye'de düzenlenen motosiklet hırsızlığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı, çeşitli motosikletler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.07.2025 11:57
Güncelleme Tarihi: 19.07.2025 11:57
Şanlıurfa'da Motosiklet Hırsızlığı Operasyonunda 7 Kişi Yakalandı

Şanlıurfa'da Motosiklet Hırsızlarına Operasyon

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, motosiklet hırsızlığına yönelik gerçekleştirilen başarılı bir operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

Operasyon Detayları

Vali Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, motosiklet hırsızlığı yapan ve çaldıkları motosikletlerin şase numaralarını kazıdıktan sonra satışını gerçekleştiren iki iş yerine operasyon düzenlediğini duyurdu.

Yapılan aramalarda toplam 16 usulsüz hurdaya çıkarılmış, 12 tescilsiz, 2 çalıntı, 2 şase numarası kazınmış, 2 trafikten men edilmiş ve 1 haciz yakalamalı motosiklet ile 1 çalıntı plaka ele geçirildi.

Adli İşlemler Başlatıldı

Vali Şıldak, konuya ilişkin yapılan açıklamada, "7 kişi hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' eyleminden adli işlem başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli...

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde motosiklet hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda, 16 usulsüz hurdaya çıkarılmış, 12 tescilsiz , 2 çalıntı, 2 şase numarası kazınmış, 2 trafikten men edilmiş ve 1 haciz yakalamalı motosiklet ile 1 çalıntı plaka ele geçirildi.

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