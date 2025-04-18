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Şanlıurfa'da Motosikletli Yunus Timlerinin Kazasında 4 Polis Yaralandı

Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timleri ile otomobilin çarpışması sonucu 4 polis memuru yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 21:10
Şanlıurfa'da Motosikletli Yunus Timlerinin Kazasında 4 Polis Yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen bir trafik kazasında motosikletli Yunus Timleri ile bir otomobil çarpıştı. Bu talihsiz olayda 4 polis memuru yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın detaylarına yer verdi. Açıklamada, motosikletli Yunus Timleri ile sivil aracın karıştığı kazada yaralanan polis memurlarının sağlık durumlarının yakından takip edildiği belirtildi.

Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, kazada yaralanan meslektaşlarını Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Müdür Aksoy, yaralı polis memurlarına acil şifalar diliyoruz dedi.

Kazanın ayrıntıları ve yaralıların durumu ile ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.

Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timlerinin otomobil ile çarpışması sonucu 4 polis memuru...

Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timlerinin otomobil ile çarpışması sonucu 4 polis memuru yaralandı. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy (sol 2), Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı polisleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timlerinin otomobil ile çarpışması sonucu 4 polis memuru...

Şanlıurfa'da motosikletli Yunus Timlerinin otomobil ile çarpışması sonucu 4 polis memuru yaralandı. İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy (sol 2), Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaralı polisleri ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

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