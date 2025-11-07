Şanlıurfa'da Ölüme Neden Olan Sürücü Yakalandı
Akçakale'de yol kenarında bulunan şahsın ölümüyle ilgili gelişme
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde A.Y. isimli şahsın yol kenarında ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, jandarma ekipleri ölümün bir trafik kazası sonucu gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirdi.
Yapılan incelemede, bölgeden geçtiği tespit edilen A.D. isimli sürücünün otomobilinin ön kısmında çarpmaya bağlı hasar olduğu belirlendi.
Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından yakalanan sürücü gözaltına alındı ve karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
