Şanlıurfa'da Ölüme Neden Olan Sürücü Yakalandı

Akçakale'de yol kenarında ölü bulunan A.Y.'nin ölümüne neden olduğu belirlenen A.D. isimli sürücü jandarma ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 19:45
Şanlıurfa'da Ölüme Neden Olan Sürücü Yakalandı

Şanlıurfa'da Ölüme Neden Olan Sürücü Yakalandı

Akçakale'de yol kenarında bulunan şahsın ölümüyle ilgili gelişme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde A.Y. isimli şahsın yol kenarında ölü bulunması üzerine başlatılan soruşturmada, jandarma ekipleri ölümün bir trafik kazası sonucu gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirdi.

Yapılan incelemede, bölgeden geçtiği tespit edilen A.D. isimli sürücünün otomobilinin ön kısmında çarpmaya bağlı hasar olduğu belirlendi.

Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri tarafından yakalanan sürücü gözaltına alındı ve karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇARPTIĞI ŞAHSIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

ÇARPTIĞI ŞAHSIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

ÇARPTIĞI ŞAHSIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

İLGİLİ HABERLER

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis'te Kamyon, Tır ve Beton Mikseri Çarpıştı: Şans Eseri Yaralanma Yok
2
Kayseri polisinden sanal devriye: 468 sosyal medya hesabına erişim engeli
3
Zonguldak’ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 15 Gözaltı
4
22 Yaşındaki Mühendis Gülfem Ercan, İnme Sonrası Rehabilitasyonla İşine Döndü
5
Erdoğan: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu ileri taşıyacak
6
Diyarbakır Bağlar'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 4 Tutuklama
7
Tekirdağ’da Muayenesiz ve Cam Filmli Araçlara 53 bin 300 TL Ceza

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı