Şanlıurfa'da Otobüs ile Beton Pompası Çarpıştı: 5 Yaralı

Haliliye'de şehir içi yolcu otobüsü ile iş makinesi çarpıştı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde şehir içi yolcu otobüsü ile iş makinesinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. E.A. idaresindeki 63 AJT 595 plakalı şehir içi yolcu otobüsü ile Y.Y'nin kullandığı 63 AHP 777 plakalı beton pompası çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otobüste yolcu olarak bulunan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza yapan araçların yol kenarına çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.