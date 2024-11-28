Şanlıurfa’da Otomobil Hırsızları Yakalandı: 2 Tutuklama

Şanlıurfa’da Otomobil Hırsızlığına Operasyon

Şanlıurfa'da, otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda ortaya çıktı.

Kamera Kayıtları ile Tespit Edildi

Eyyübiye ve Siverek ilçelerinde meydana gelen otomobil hırsızlıklarının failleri için yapılan araştırmalar sonucunda, kamera kayıtları incelendi. İki ayrı hırsızlık olayının aynı 3 şüpheli tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Operasyon ve Tutuklama Süreci

Polis ekipleri, eş zamanlı operasyon düzenleyerek iki şüpheliyi Eyyübiye ilçesinde yakaladı. Diğer şüpheli ise başkasına ait kimlik bilgilerini kullanarak Adana’ya kaçmaya çalışırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.