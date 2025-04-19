Şanlıurfa'da Otomobil Kaya ile Çarpıştı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan bir otomobil kayalara çarparak devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, 34 LKT 75 plakalı otomobilin sürücüsü G.F.Ç. tarafından Siverek-Viranşehir kara yolunun 15'inci kilometresinde gerçekleşti. Otomobil, belirlenen güzergâhından saparak kayalara çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, ambulans ile Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yoldan çıkan otomobilin kayalara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.