DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0,01%
BITCOIN
3.861.103,3 -0,18%

Şanlıurfa'da Sokak Dayağı: 50 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde 50 yaşındaki Mehmet O., bir grup genç tarafından sokak ortasında darp edildi; olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 13:52
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 14:14
Şanlıurfa'da Sokak Dayağı: 50 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'da Sokak Dayağı: 50 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde, 50 yaşındaki Mehmet O.'nun bir grup genç tarafından sokak ortasında darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre Mehmet O., evinin önünde söz konusu grubun saldırısına uğradı. Tekme ve tokatlarla darp edilen adam, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet O., ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren gençleri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

OSMANLI MAHALLESİ'NDE BİR KİŞİ DARP EDİLDİ

OSMANLI MAHALLESİ'NDE BİR KİŞİ DARP EDİLDİ

OSMANLI MAHALLESİ'NDE BİR KİŞİ DARP EDİLDİ

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Korucu Davut Kısak: Gaziliğim verilmedi, kapılar yüzüme kapandı
2
Adıyaman Kahta'da Uyuşturucu Ticaretinden 25 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Olan B.B. Yakalandı
3
Erzurum-Tekman: Palandöken Geçidinde Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı
4
Posof’ta Kar Yağışı Etkili Oldu — Ulaşımda Aksamalar
5
Sinop'ta Jandarma'yı Tanıma Ziyareti: Özel Eğitim Lisesi Öğrencileri Ağırlandı
6
Özer’den Bahçeli’ye ziyaret: "Kutuplaşmayı geride bırakıp kucaklaşma zamanı"
7
Adana'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama