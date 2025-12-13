Şanlıurfa'da Sokak Dayağı: 50 Yaşındaki Adam Hastaneye Kaldırıldı

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Osmanlı Mahallesi'nde, 50 yaşındaki Mehmet O.'nun bir grup genç tarafından sokak ortasında darp edildiği anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, iddiaya göre Mehmet O., evinin önünde söz konusu grubun saldırısına uğradı. Tekme ve tokatlarla darp edilen adam, kanlar içerisinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet O., ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren gençleri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

