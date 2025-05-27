Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kaybolan Çocuk İçin Arama Çalışmaları

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, Şeyhçoban Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalında akıntıya kapılan Ahmet Ali (13) için arama çalışmaları başlatıldı.

Dün, sulama kanalına giren Suriyeli çocuk, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Olayı fark eden çevre sakinleri, hemen durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, su altında ve üstünde yoğun bir arama faaliyeti yürütüyor.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgede, ekiplerin hızlı ve etkili müdahale yetenekleri ile Ahmet Ali'ye ulaşma umudu devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, su altından ve su yüzeyinden çalışmasını sürdürüyor.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalında akıntıya kapılan çocuk için arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, su altından ve su yüzeyinden çalışmasını sürdürüyor.