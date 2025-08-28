Şanlıurfa'da Tamirci Ustası İş Yerinde Ölü Bulundu
Olayın Detayları
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Sitesinde tamirhane işleten İbrahim Halil Çoban (33), iş yerinde yerde hareketsiz bulunarak çevredeki esnaf tarafından fark edildi.
Çevredeki esnaf durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin olay yerindeki incelemesinde, Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki tamirci ustası iş yerinde ölü bulundu.