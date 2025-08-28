DOLAR
41,05 -0,01%
EURO
47,96 -0,3%
ALTIN
4.483,48 -0,17%
BITCOIN
4.643.371,72 -0,74%

Şanlıurfa'da Tamirci Ustası İş Yerinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa Eyyübiye'de Evren Sanayi Sitesi'nde tamirci ustası İbrahim Halil Çoban (33) iş yerinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 11:53
Şanlıurfa'da Tamirci Ustası İş Yerinde Ölü Bulundu

Şanlıurfa'da Tamirci Ustası İş Yerinde Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Sitesinde tamirhane işleten İbrahim Halil Çoban (33), iş yerinde yerde hareketsiz bulunarak çevredeki esnaf tarafından fark edildi.

Çevredeki esnaf durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemesinde, Çoban'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki tamirci ustası iş yerinde ölü bulundu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki tamirci ustası iş yerinde ölü bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu
2
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş AA Editör Masası'nda
3
MSB: Suriye'nin İstikrarı Türkiye'nin Güvenliğiyle Doğrudan Bağlı
4
MSB: Türkiye, Suriye Hükümetinin Birlik ve Bütünlüğünü Destekleyecek
5
İsrailli Esir Aileleri Netanyahu'nun Evinde Esir Takası Talep Etti
6
Suriyeli Halit'in Çağrısı Karşılandı: Türk Kızılay Evi Onardı
7
İsrail, Ramazan'ın Başlangıcında Batı Şeria'da 11 Evi Yıktı

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım