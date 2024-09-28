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Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Akçakale'de telefon dolandırıcılığı yapan 5 kişiden 4'ü tutuklandı. Olayda 17,6 milyon lira çalındı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 10:14
Şanlıurfa'da Telefon Dolandırıcılığı Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonunda Tutuklamalar

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyon sonucunda, telefonla dolandırıcılık yapıldığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişilerden 4'ü mahkemece tutuklandı.

17 Milyon Lira Dolandırıldılar

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, toplamda 32 kişinin 17 milyon 600 bin lira dolandırılmasıyla ilgili bir soruşturma başlattı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda; 14 telefon, 12 SIM kart, bir dron, bilgisayar, iki av tüfeği, bir motosiklet, tabanca, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda Suriye uyruklulara ait kimlik fotokopisi ele geçirildi.

Tutuklamalar ve Serbest Bırakılan Zanlı

Adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü tutuklanırken, C.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elde edilen bulgular ışığında, dolandırıcılık olayının büyüklüğü dikkat çekici bir boyut kazandı.

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