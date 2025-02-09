DOLAR
35,94 0%
EURO
37,13 0%
ALTIN
3.306,95 0%
BITCOIN
3.466.950,78 -0,03%

Şanlıurfa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Üç Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 00:18
Şanlıurfa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Üç Yaralı

Şanlıurfa'da Tıra Arkadan Çarpma Kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tıra arkadan çarpan bir otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda gerçekleşti.

Olay, Serhat Çelik (22) yönetimindeki 34 FY 6290 plakalı otomobilin, sürücüsü öğrenilemeyen 76 AP 355 plakalı tıra çarpması sonucu meydana geldi. Kazanın ardından otomobildeki Veysel (24) ve Mehmet Çelik (31) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Şubat 2025 Gündem Özeti: Diplomasi ve Spor Gelişmeleri
2
Konya'daki Silahlı Kavga: 1 Ölüm, 5 Yaralı
3
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çardakcı'dan Adana'ya Ziyaret
4
Pendik'te Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Pendik'te Motosikletli Kazada Yaralanma Anı Güvenlik Kamerasında
6
Şanlıurfa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Üç Yaralı

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!