Şanlıurfa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Üç Yaralı

Şanlıurfa'da Tıra Arkadan Çarpma Kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tıra arkadan çarpan bir otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kaza, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda gerçekleşti.

Olay, Serhat Çelik (22) yönetimindeki 34 FY 6290 plakalı otomobilin, sürücüsü öğrenilemeyen 76 AP 355 plakalı tıra çarpması sonucu meydana geldi. Kazanın ardından otomobildeki Veysel (24) ve Mehmet Çelik (31) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.