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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da yaşanan trafik kazasında 5 çocuk yaşamını yitirirken, olayın sürücüsü ehliyetsiz şekilde teslim oldu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:04
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Elim Bir Trafik Kazası

Şanlıurfa'da meydana gelen bir trafik kazasında 5 çocuk hayatını kaybetti. Kazaya karışan ve ehliyeti bulunmayan sürücü Mustafa K. (19) polise teslim oldu.

Kazanın Detayları ve Olay Yeri

Olay, Akçakale kara yolundaki Eyyübiye Millet Bahçesi yakınlarında gece saatlerinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki yayalara çarparak korkunç bir kazanın yaşanmasına neden oldu. Bu talihsiz olayda toplamda 5 çocuk yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Cenazeler Ailelere Teslim Edildi

Hayatını kaybeden çocukların cenazesi Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeler, toprağa verilmek üzere Siverek ilçesine gönderildi.

Babanın Durumu Ciddi

Kazada yaralanan 3 kişinin tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor. Kazada hayatını kaybeden Rukiye (9) ve Serhat (7) İsi’nin babası Mehmet İsi yoğun bakıma alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Ailenin en büyük evlatları Abdulselam (12) ile anne Zeynep (31) İsi’nin tedavilerinin ise olumlu yönde ilerlediği öğrenildi.

Unutulmaması Gereken Bir Ders

Bu elim olay, trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Ehliyetsiz araç kullanmanın sonuçları, hem sürücüler hem de masum yayalar için trajik olabiliyor.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti...

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden 5 çocuğun Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, ailelerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti...

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden 5 çocuğun Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, ailelerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti...

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden 5 çocuğun Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, ailelerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti...

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden 5 çocuğun Şanlıurfa Mehmet Akif İnal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı. Cenazeler, ailelerine teslim edildi.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti...

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti...

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti...

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti...

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti...

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti...

Şanlıurfa'da kontrol çıkan aracın kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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