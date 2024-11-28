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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 12:00
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Kaza!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda toplamda 5 kişi yaralandı.

31 Ekim 2023 tarihinde, Davut Gül (33) yönetimindeki 63 M 3466 plakalı araç, Mahmut Geyik (35) idaresindeki 63 AFR 358 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 1. kilometresinde gerçekleşti.

Yaralananlar arasında Dilan (20), Ali (20), Lina Geyik (1), Sümeyye (3) ve Fatime Gül (36) yer alıyor. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hemen Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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