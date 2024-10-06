Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası Gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Olay, İrfan Doğan (26) yönetimindeki 06 DZZ 469 plakalı otomobilin, Şanlıurfa-Bozova kara yolu üzerindeki Küçüktülmen Mahallesi civarında devrilmesi sonucu meydana geldi.

Kaza Anında İlk Müdahale

Kazanın hemen ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İrfan Doğan ve otomobilde bulunun diğer yolcular olan Mahmut (18), Aslıhan (24), Emine (27), İremgül (1) ve Emir Efe Doğan (4), itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslar ile kentteki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.