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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 18:36
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da İki Otomobil Çarpıştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı feci kazada 7 kişi yaralandı. Olay, 22'nci kilometrede, Siverek-Viranşehir kara yolunda gerçekleşti.

Kaza Detayları

Kazaya, Kadri A. (32) yönetimindeki 63 TF 172 plakalı otomobilin, Mahmut Ç. (28) idaresindeki 34 KP 8351 plakalı otomobille çarpışması neden oldu. Çarpışma sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla sevk edildi.

Kazanın ardından, yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Bölgede yaşanan bu olay, trafik güvenliğini bir kez daha gündeme getirdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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