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Şanlıurfa'da Traktör Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Birecik'te babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 16:07
Şanlıurfa'da Traktör Kazası: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Üzücü Bir Kaza

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, babasının kullandığı traktörün çarptığı 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Olay, Kuyucak Mahallesi'nde meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Baba Fatih Y., plakası henüz belirlenemeyen traktörüyle geri manevra yaptığı esnada, oğlu Halil Y.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan küçük çocuk, aile üyeleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede Yaşam Mücadelesi

Uğradığı ciddi yaralanmalar nedeniyle hastanede müdahale edilen Halil Y., ne yazık ki yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ailenin yaşadığı bu acı, çevresindeki herkesi derinden etkiledi.

Bu kaza, çocuk güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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