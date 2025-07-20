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Şanlıurfa'da Üst Geçitten Düşen Polis Memuru Yaralandı

Siverek'te intihar girişimini engellemeye çalışan polis memuru yüksekten düşerek yaralandı, hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 22:22
Şanlıurfa'da Üst Geçitten Düşen Polis Memuru Yaralandı

Şanlıurfa'da Üst Geçitte Düşme Olayı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, üst geçitte intihar girişiminde bulunan bir kişiyi ikna etmeye çalışan polis memuru yaralandı. Olay, Ofis Mahallesi Prof. Dr. Kamil Turan Bulvarı'nda meydana geldi.

Bir kişinin üst geçidin korkuluklarına çıkması üzerine acil olarak olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, intihar girişimindeki kişi E.B.Ö. ile iletişim kurarak onu korkuluklardan indirmeye çalıştı. Ancak bu sırada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ş.T, dengesini kaybederek üst geçitten düştü.

Olay yerine ulaşan ambulans ile yaralanan polis memuru, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, hayati tehlikesinin olmaması nedeniyle Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Buna ek olarak, ekipler tarafından ikna edilen E.B.Ö., durumunun kontrol altına alınmasının ardından polis merkezine götürüldü.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üst geçitte intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışan...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üst geçitte intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışan polis memuru, yüksekten düşerek yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üst geçitte intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışan...

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde üst geçitte intihar girişiminde bulunan kişiyi ikna etmeye çalışan polis memuru, yüksekten düşerek yaralandı.

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