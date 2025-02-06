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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı ve 12 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı, 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:01
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı ve 12 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Uyuşturucu Satıcılarına Darbe

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezi ve Siverek ilçesinde belirlenen 15 adrese baskın düzenledi.

Vali Şıldak'tan Açıklama

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, operasyon sırasında toplamda 12 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Olayın, bölgedeki uyuşturucu ticaretine karşı kararlılık gösterildiğini vurgulayan Vali Şıldak, yakalanan şüphelilerin adli makamlara sevk edileceğini belirtti.

Bu operasyon, Şanlıurfa’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak kaydedildi.

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