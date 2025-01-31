Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu duyuran Vali Hasan Şıldak, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlenen 3 adrese baskın düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler arasında 14 kilo 438 gram sentetik uyuşturucu, 404 gram Hint keneviri tohumu, bir av tüfeği, 28 mermi, 9 kesici alet ve suç gelirleri olarak değerlendirilen 1500 dolar ile 38 bin lira bulundu.

Vali Şıldak, Şanlıurfa'nın huzuru ve güvenliği için uyuşturucu satıcılarıyla mücadelede kararlılık sergileneceğini vurgulayarak, daha güvenli bir çevre yaratma hedefinde olduklarını belirtti.